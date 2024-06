Autriche - France : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La France attaque son Euro par un bras de fer contre l’Autriche. Le faux-pas est interdit.

Didier Deschamps a annoncé la couleur lors de la conférence de presse d’avant-match. Cette première rencontre de la compétition, si elle n’est pas décisive est en revanche très importante. Et il est toujours préférable d’attaquer un tournoi pour un succès. Face à l’Autriche, lundi soir à Dusseldorf, les Bleus seraient donc bien inspirés de conquérir les 3 points.

La France très attendue

Toutes les grandes nations ont fait le travail depuis l’entame de l’Euro. Cela rajoute une pression supplémentaire à l’équipe de France avant son entrée en lice. Mais, depuis 2014, les Tricolores ont toujours su répondre présent quand ils attaquaient un tournoi majeur. Il n’y a pas de raison pour qu’il en soit différemment cette fois-ci.

La France a toutes les cartes en main pour réussir son entrée. Son infirmerie s’est vidée de surcroit et elle pourra compter sur l’ensemble de ses éléments. Pour DD, c’est clairement une bonne nouvelle, même si cela lui donne des motifs de réflexion. En particulier pour le poste d’arrière central. Qui pour accompagner Dayot Upamecano dans l’axe ? Pour l’instant, c’est William Saliba qui tient la corde devant Ibrahima Konaté.

Pronostic Autriche - France, la France gagne le match et Kylian Mbappé buteur

La position d’Antoine Griezmann sur le terrain sera également scrutée. Après avoir été bridé lors des matches de préparation, le joueur de l’Atlético devrait récupérer un poste plus reculé ou il pourra pouvoir participer un peu plus au jeu. C’est la mission qu’il affectionne et cela ne peut qu’être bénéfique à sa sélection.

Getty

Place au football désormais

Evidemment, il y aura aussi un adversaire en face. Et un minimum de prudence ne serait pas de trop. Deschamps n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en avant la progression qu’a connue cette équipe ces derniers mois. « Ils ont beaucoup de qualités. Ils ont la capacité de mettre la pression sur l’adversaire et sont bons dans l’utilisation de la verticalité. Et ils sont très bon sur les coups de pieds arrêtés », a-t-il déclaré sur BeIn Sports 1 dimanche. Il ne faudra donc pas sous-estimer la bande à Rangnick, sous peine de se faire surprendre.

Enfin, les Tricolores doivent aussi essayer de se replonger dans le foot après avoir été happés par l’actualité footballistique. C’est tout à leur honneur d’avoir eu le courage de se positionner et faire bloc contre le RN, à l’instar de leur capitaine Kylian Mbappé, mais à présent il est essentiel de se remobiliser sur les affaires sportives. Car ce tournoi requiert un maximum de concentration.

Horaire et lieu du match

Lundi 17 juin 2024

France - Autriche

1e journée Euro 2024 – Groupe E

Lieu : Merkur-Spiel Arena (Dusseldorf)

A 21h française

Les compos probables du match Autriche - France

Autriche : Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Siewald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

France : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Thuram.

Sur quelle chaîne suivre le match Autriche - France ?

La rencontre entre l’Autriche et France sera à suivre ce lundi 17 juin 2024 à partir de 21h simultanément sur beIN Sports 1 et TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect ou à travers le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la ARD allemande. Elle est disponible sans le moindre abonnement.