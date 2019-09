Le quintuplé historique de Donyell Malen avec le PSV

Le football néerlandais tient peut-être son nouveau grand prodige et aussi le successeur des Van Basten, Van Nistelrooy, Van Persie et cie. Donyell Malen (20 ans) est en train de marcher sur les pas de toutes ces légendes en accumulant les records en Eredvisie.

Le dernier en date qu'il s'est offert ce samedi en devenant le plus jeune joueur à signer un quintuplé lors d'une rencontre de championnat. C'était lors de l'opposition face à Vitesse Arnhem (5-0). Entre la 18e et la 89e minutes, il a signé l'ensemble des buts de son équipe, dont deux sur penalties.

5 - Donyell Malen is the third player to score five goals in an game for @PSV, after Coen Dillen in 1959 and Bert Theunissen in 1964. Quintet. https://t.co/6WfK8TcoZf