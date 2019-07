Le PSG voulait Marco Reus en 2015

Il y a quatre ans, le PSG a tenté de s’attacher les services du milieu de terrain allemand, Marco Reus.

Trois joueurs allemands font actuellement partie de l’effectif du PSG, en l’occurrence Thilo Kehrer, Julian Draxler et Kevin Trapp. Une riche communauté et qui aurait pu compter un élément supplémentaire en son sein. Un certain Marco Reus avait été en contacts avec le club de la capitale française il y a de cela quelques années.

L’actuelle star du avait été approchée par les Franciliens en 2015 quand l’équipe était encore coachée par Laurent Blanc. Oliver Létang, alors directeur sportif du club, avait organisé des rencontres avec les représentants du joueur, mais cela n'a pas été concluant.

Cette information a été révélée récemment par Kai Psotta, l’un des agents de Reus, dans un entretien à GQ Magazine. Et ce dernier a précisé que s’il n’y a pas eu deal c’est parce que le joueur avait finalement décliné l’idée d’un départ.

"À l'été 2015, mon patron, Dirk Hebel, était assis à l'hôtel près de l'aéroport de Düsseldorf avec Raul Sanllehi, de Barcelone. Six mois plus tard, les officiels du club catalan, emmenés par Robert Fernandez, lancèrent une nouvelle tentative pour attirer Reus en . Et ils n’ont pas eu plus de réussite que Richard Law d’ . Et il y a eu trois réunions au total. Olivier Létang de et les représentants des deux clubs de Manchester ont aussi essayé, sans résultat", a déclaré Psotta.

Reus est donc finalement resté au BVB, signant même un contrat de longue durée en 2018. Pourquoi ce choix ? Le principal intéressé a répondu lui-même à cette question : "J’ai réfléchi aux offres de ces grands clubs pendant plus d'une journée, et tout le reste ce sont des mensonges. Mais au final, j'ai toujours choisi mon club et je ne le regrette pas à ce jour. Parce que Dortmund est mon club. Et je veux vraiment gagner la avec ce club. Et aussi la Coupe nationale. Disputer également une autre finale de la . En sachant que vous avez trois ou quatre bonnes années devant vous, vous essayez chaque année d’en tirer le meilleur parti. "