Le PSG tease la signature de Lionel Messi !

Le Paris Saint-Germain a profité de l'arrivée de l'avion de Lionel Messi dans la capitale pour publier une vidéo confirmant sa signature.

Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ce n'est plus qu'une question de minutes, peut-être d'heures, mais surtout de visite médicale. Le feuilleton Lionel Messi au Paris Saint-Germain est désormais très proche de son terme. Lionel Messi sera un joueur du Paris Saint-Germain s'il passe sa visite médicale prévue un peu plus tard dans la journée avec succès. L'Argentin est enfin arrivé dans la capitale française ce mardi dans l'après-midi et le club de la capitale en a profité pour confirmer la venue du numéro 10 argentin.

Le PSG a confirmé la signature du sextuple Ballon d'Or sur ses réseaux sociaux annonçant l'arrivée de ce dernier dans la capitale française. Un contrat de deux ans avec une troisième année d'option attend Lionel Messi dans la capitale française.

L'Argentin va gagner un salaire aux alentours de 30 à 35 millions d'euros par an et sera présenté ce mercredi au Parc des Princes, sous réserve que la visite médicale se passe bien.

L'article continue ci-dessous

La journée de ce mardi aura donc été décisive dans le dossier Lionel Messi puisque tout s'est accéléré depuis ce mardi matin.

En effet, Goal annonçait un accord total entre l'Argentin et le club de la capitale à la mi-journée, ce dernier a donc débarquer en France en compagnie de sa famille, après plusieurs jours de spéculations sur la date de son arrivée au Bourget. C'est sourire aux lèvres que l'Argentin a salué la foule pour la première fois.

Ne reste plus qu'à attendre l'officialisation du recrutement de Lionel Messi, qui risque d'arriver dans quelques heures ou tôt ce mercredi, une fois qu'il aura passé sa visite médicale et parapher son contrat, pour que les supporters parisiens puissent définitivement exulter de joie.