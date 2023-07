Le PSG sur le point de doubler les clubs anglais pour Gabri Veiga ?

Le Paris Saint-Germain se serait mis en tête de recruter Gabri Veiga, la star du Celta Vigo, lequel est particulièrement convoité.

Le milieu de terrain a déjà fait l'objet d'intenses spéculations cet été, Chelsea, Liverpool et Manchester City étant tous sur les rangs. Mais selon The Guardian et d'autres sources, le PSG est allé de l'avant et pense pouvoir conclure rapidement une transaction avoisinnant les 40 millions d'euros, ce qui correspond à la clause libératoire de Veiga.

Veiga évolue en tant que milieu de terrain offensif, mais peut également jouer le rôle de box-to-box. Il a également attiré l'oeil de Barcelone après une campagne 2022-23 impressionnante avec le Celta. Le joueur de 21 ans avait été identifié comme un possible remplaçant de Mason Mount pour Chelsea, l'international anglais étant en route pour Manchester United.

Mais Chelsea s'intéresse également à plusieurs autres milieux de terrain, dont Moises Caicedo (Brighton), Romeo Lavia (Southampton) et Amadou Onana (Everton). Manchester City et Liverpool s'arrachant respectivement Mateo Kovacic et Alexis Mac Allister, la voie est libre pour le PSG.

Les géants français s'apprêtent à remplacer Christophe Galtier en tant qu'entraîneur et à nommer l'ancien sélectionneur espagnol Luis Enrique, d'où la volonté de recruter des joueurs pour le nouvel entraîneur.