Le PSG réagit aux déclarations de Kylian Mbappé

À travers un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a fait savoir que Kylian Mbappé sera toujours au club la saison prochaine.

Presque vingt-quatre heures après les faits, le PSG a réagi à la déclaration tapageuse émise par Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Le club francilien a publié un communiqué dans lequel il affichait ses certitudes concernant la suite de l'histoire et le fait que le natif de Bondy restera au sein de son effectif la saison prochaine.

A lire aussi - Mbappé, une phrase choc des interrogations

Paris a donc affiché sa confiance pour la suite et de manière très claire en indiquant notamment que des "des liens très forts unissent le et Kylian Mbappé depuis deux ans et l'histoire commune se poursuivra la saison prochaine". L'idée selon laquelle, l'état-major du club francilien a tremblé suite aux propos tenus par son joueur vedette est balayée. Ou alors, il s'agit d'une posture publique pour montrer que tout reste sous contrôle.

L'article continue ci-dessous

"Chaque acteur majeur devra prendre toute sa part dans la nouvelle page de l'histoire du club"

"Avec une ambition partagée de marquer l'histoire du football européen, l'année des 50 ans du PSG, un moment très attendu pour écrire également tous ensemble une grande page de l'histoire de notre club dans laquelle chaque acteur majeur devra prendre toute sa part, en oeuvrant toujours pour le collectif", pouvait-on également lire dans le communiqué. La dernière phrase s'apparente à une réponse bien refléchie aux exigences formulées par l'international tricolore.

Après avoir reçu son trophée du meilleur joueur de l'année, Mbappé avait affirmé qu'il voulait "avoir plus de responsabilités au sein de l'équipe". Il veut prendre du galon, et "si ce n'est pas au PSG alors ça sera ailleurs, dans un autre projet". Un souhait qui a fait couler beaucoup, et qui très certainement n'a pas dû beaucoup plaire à Nasser Al-Khelaifi.

Pour rappel, le contrat de Mbappé avec les champions de s'étend jusqu'en 2022. Sa direction est donc déterminée à le garder. C'est tout sauf une surprise vu l'investissement qui a été fait sur ce talentueux élément (140M€), mais aussi la saison exceptionnelle que ce dernier vient de réaliser (38 buts toutes compétitions confondues).