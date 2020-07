Le PSG avec ses 4 fantastiques face au Havre

Le PSG renoue avec les matches, ce dimanche lors du duel contre Le Havre en amical. Thomas Tuchel a aligné un onze de départ très séduisant.

Un peu plus de quatre mois après leur dernier match, les champions de retrouvent le chemin des terrains. Ça sera ce dimanche à 19h face au Havre dans le fief de l’équipe normande (Stade Océane).

Pour cette opposition, Thomas Tuchel, le coach francilien, a décidé de faire un onze très séduisant. La plupart de ses joueurs clés ont tous été titularisés, à l’instar des 4 fantastiques que sont Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria.

Thiago Silva laissé sur le banc du PSG

La seule petite surprise c’est la présence du Néerlandais Mitchel Bakker au poste d’arrière gauche. Son pendant sur le côté droit sera l’Allemand Thilo Kehrer, tandis que dans l’axe c’est la paire Kimpembe et Marquinhos qui a été choisie. Le capitaine Thiago Silva, lui, démarrera sur le banc.

Dans l’entrejeu, on relèvera la présence de Leandro Paredes au côté d’Ander Herrera. Marco Verratti et Pablo Sarabia sont remplaçants. Notons aussi que le jeune Kays Ruiz est dans le groupe et prêt à faire sa toute première apparition avec les pros.

Le onze de départ du PSG :

Keylor Navas - Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer - Paredes, Herrera, Neymar, Di Maria - Mbappé, Icardi.