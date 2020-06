Le PSG a retrouvé le terrain

Après les tests médicaux et physiques du début de semaine, les joueurs du PSG ont fait leur retour sur le terrain du Centre Ooredoo ce jeudi.

Les joueurs du ont rechaussé les crampons ce jeudi. De retour au Centre Ooredoo après une batterie de tests physiques et médicaux en début de semaine, les hommes de Thomas Tuchel se sont succédés sur le terrain pour une reprise en douceur.

Répartis par postes et par tranches horaires, les gardiens, défenseurs, milieux de terrain et attaquants ont pu retrouver quelques sensations avec le ballon en participant à des ateliers techniques, des challenges de précision face au but et une petite séance de cardio, puis d'étirements.

23 joueurs ont participé aux séances organisées par le staff, dont le jeune milieu de terrain Kays Ruiz-Atil, le défenseur Timothée Pembélé ou encore l'attaquant Arnaud Kalimuendo, tous les trois répartis dans des groupes différents.

"Cette reprise en groupes réduits va se poursuivre sur les prochains jours, en attendant la reprise de l'entraînement collectif, dont les dates seront communiquées ultérieurement", précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué sur son site officiel.

Le coach Thomas Tuchel tiendra une conférence de presse ce vendredi à 14 heures. L'occasion de revenir sur le programme de reprise des Parisiens.