Le PSG a fait sa rentrée ce matin

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont fait leur retour au Camp des Loges ce lundi matin.

C’était la rentrée pour le PSG ce lundi matin. Après plus de trois mois d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, les hommes de Thomas Tuchel ont retrouvé le Camp des Loges entre 8h30 et 11h. Au programme, un test PCR (prélèvement nasal) pour les 27 joueurs présents, et une prise de sang pour au moins certains d’entre-eux, à l’image du gardien Keylor Navas.

Cavani et Meunier absents

Comme attendu, Edinson Cavani et Thomas Meunier, dont les contrats ne seront pas renouvelés au-delà du 30 juin, manquaient à l’appel. Les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui ont tous les deux décidé de signer leur premier contrat professionnel hors de la capitale, étaient absents également.

L’organisation était simple. Arrivés aux alentours de 8h30, en même temps ou presque que le coach Thomas Tuchel, les jeunes du PSG ont lancé le bal. Parmi ces jeunes, on retrouvait deux éléments de la génération 2002 : le défenseur Timothée Pembélé et l’attaquant Arnaud Kalimuendo.

Layvin Kurzawa, Éric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico et le capitaine Thiago Silva étaient bien présents aux aussi. La preuve, s’il en fallait une, que ces quatre hommes verront leur contrat prolongé dans les prochains jours. On a d’ailleurs pu apercevoir les deux premiers parler quelques minutes avant de quitter le centre d’entraînement le sourire aux lèvres.

Mbappé et Neymar derniers arrivés

C’était avant que les stars Kylian Mbappé et Neymar ne fassent leur apparition, aux alentours de 11h. Arrivé juste après le Français, le « Ney » était souriant, s’autorisant une accolade avec son compatriote Marquinhos avant de rentrer dans les locaux. L’heure des retrouvailles pour tout un groupe qui va poursuivre les tests médicaux jusqu’à mercredi avant de retourner sur les terrains à partir de jeudi.

Les Champions de France auront un mois de préparation avant le retour de la compétition prévu le 24 juillet avec la finale la entre le PSG et Saint-Etienne. Ils se tourneront ensuite vers la finale de la PSG- le 31 juillet, puis le Final-8 de la à Lisbonne le 12 août.

Les 27 joueurs :

Gardiens (4) : Navas, Rico, Bulka, Innocent

Défenseurs (11) : Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Diallo, Kurzawa, Bernat, Bakker, Mbe Soh, Pembélé

Milieux (6) : Verratti, Gueye, Paredes, Draxler, Sarabia, Herrera

Attaquants (6) : Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting, Kalimuendo

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.