Le PSG a de la concurrence pour Marcus Thuram

Alors que le PSG souhaite s'offrir Marcus Thuram, l'AC Milan serait également intéressé par l'international français.

Le Paris Saint-Germain prépare son renouveau après une saison décevante sous la houlette de Christophe Galtier. S'ils ne savent pas encore qui succèdera au technicien français sur le banc, les dirigeants parisiens s'attaquent déjà à leur recrutement pour la saison prochaine. Lionel Messi est parti et pourrait être suivi par Neymar, qui est désormais ouvert à un départ.

L'AC Milan apprécie également Thuram

Le but est de recruter des joueurs capables d'épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. D'après RMCSport, le club de la capitale serait déjà entré en contact avec Marcus Thuram, qui est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et qui dispose de plusieurs courtisans en Europe. Et si l'Inter Milan était intéressé à l'origine, c'est le rival l'AC Milan qui pourrait mettre des bâtons dans les roues du PSG. Toujours selon RMC Sport, les Rossoneri suivent également avec attention l'international français.

Mais il est également précisé que la cible numéro une du champion de France reste Victor Osimhen, auteur d'une superbe saison avec le Napoli, qui demande au moins 150 millions pour accepter de céder l'attaquant nigérian.