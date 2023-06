Le président de la Liga croit à un départ de Kylian Mbappé cet été

Le président de la Liga Javier Rebas pense que Kylian Mbappé peut quitter le PSG et venir au Real Madrid dès cet été.

La semaine mercato aura été animée par les différentes annonces de Kylian Mbappé. L'international français a fait comprendre à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024, mais souhaite tout de même rester au club francilien la saison prochaine. Une situation qui met le PSG dans l'embarras puisque les dirigeants veulent éviter de le voir partir libre dans un an. Évidemment, la presse espagnole s'est rapidement emparée de l'affaire, espérant que le champion du monde 2018 rejoigne enfin le Real Madrid, qui rêve de le recruter un jour.

Tebas optimiste pour Mbappé

Jusque-là, le président de la Liga Javier Tebas ne s'était pas encre exprimé sur le sujet mais a finalement choisi ce vendredi pour le faire. Marca a en effet dévoilé un entretien de Tebas qui s'exprime au sujet du joueur de 24 ans. Et selon lui, il y a de bonnes chances pour que le natif de Bondy traverse enfin les Pyrénées pour rejoindre les Merengues cet été. "J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid est en mesure de faire cette signature", a-t-il expliqué.