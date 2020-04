Le président de Brest s’oppose à la reprise des championnats

Denis Le Saint, l’homme fort du Stade Brestois, plaide en faveur de l’annulation complète de la saison 2019/2020.

La FFF a publié un communiqué ce vendredi pour affirmer que la reprise des compétitions est toujours envisagée et même espérée. Conformément aux demandes de l’UEFA, les dirigeants du football français planchent sur les différentes options pour pouvoir achever cet exercice 2019/2020. Mais cet entêtement à vouloir aller au bout d’une campagne tronquée alors que l’essentiel est ailleurs n’est pas du gout de tout le monde.

Le président du , Denis Le Saint, est, par exemple, monté au créneau ce vendredi pour demander l’annulation des différents championnats domestiques. « La santé est un facteur essentiel qui doit nous conduire à prendre des décisions fortes, a-t-il commencé par asséner. Le football n'est pas la priorité aujourd'hui. Il s'agit d'un loisir. Dans l'ordre des priorités, il ne vient pas en premier, il ne vient pas non plus en deuxième, mais bien après pour les Français. Ils n'ont pas la moindre envie de rentrer dans un stade et les matches à huis clos ne font rêver personne. Il n'y a aucun intérêt à des rencontres jouées dans ces conditions-là. Le football est quelque chose que l'on partage avec les autres. Le financier, c'est une chose, mais la santé, c'est bien plus important. »

« La saison ne peut pas reprendre »

Le Saint est même prêt à s’opposer aux directives de la Ligue si cela va à l’encontre de sa réflexion et la santé de ses joueurs : «Pour moi, il est hors de question que j'amène mon équipe à Paris en mai ou en juin pour jouer le match retour contre le PSG. Les risques sont bien trop grands. J'ai trop de respect pour mes joueurs et pour mon staff pour leur faire courir des risques. »

L’homme fort de la formation finistérienne a conclu en soulignant que de son pointe de vue « c’est la fin ». « Ça s'arrête là. Le Championnat doit s'arrêter. La saison ne peut pas reprendre. La sortie du confinement va être très longue et très progressive, le Premier ministre (Édouard Philippe) l'a dit. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les Belges (la Ligue belge) veulent arrêter, les Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner. On ne peut pas reprendre», a-t-il concédé.