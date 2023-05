Le père de Lionel Messi veut le voir en Arabie saoudite

Alors que l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain, son père aurait une préférence pour sa prochaine destination.

L'avenir de Lionel Messi continue de créer débats et interrogations. Le champion du monde 2022 est en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison et ne devrait pas prolonger l'aventure de la capitale française, qui se soldera avec un sentiment d'échec. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient quant à la future destination de l'ancien Barcelonais. Les Blaugranas rêvent d'ailleurs de faire revenir leur idole au Camp Nou, un désir partagé par La Pulga mais difficilement réalisable d'un point de vue financier.

Messi vers l'Arabie saoudite

D'après les informations de la chaîne catalane Bétévé, Jorge, le père et agent de Lionel Messi, préfèrerait que son fils aille jouer en Arabie saoudite la saison prochaine. Il serait en effet sensible à l'offre XXL reçue par le clan de l'Argentin, et d'après Bétévé, "les enjeux économiques imposés par Jorge Messi prendront le pas sur l'envie purement sportive et sentimentale du footballeur argentin". Le joueur de 35 ans ne souhaiterait pas aller contre la volonté de son père et pourrait donc suivre son conseil en Arabie saoudite.