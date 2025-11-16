Le onze des Bleus contre l'Azerbaïdjan : Deschamps prend tout le monde à contre-pied

Didier Deschamps va frapper un grand coup ce dimanche à Bakou. Pour le dernier match de qualification contre l'Azerbaïdjan, le sélectionneur français s'apprête à effectuer une rotation totale de son onze de départ. Une première sous son mandat lors d'un même rassemblement. Les 11 joueurs alignés jeudi contre l'Ukraine seront tous sur le banc ou dispensés de déplacement. Du jamais-vu. Deschamps assume pleinement cette stratégie radicale, dictée autant par les besoins de récupération que par la volonté de tester des solutions avant le Mondial 2026. "Pas question de prendre des risques avec des joueurs fatigués ou légèrement blessés", avait prévenu le technicien français jeudi soir après la qualification acquise contre l'Ukraine. Mais qui va jouer ? Les choix surprennent.

Chevalier sous pression pour sa première

Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Manu Koné ont été autorisés à rejoindre leurs clubs après la victoire 4-0 jeudi. Le capitaine des Bleus, qui rêve pourtant de battre des records, n'a pas insisté pour faire le déplacement de 4 800 kilomètres. Mike Maignan, Jules Koundé, N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni devraient également débuter sur le banc. À leur place, un onze totalement inédit. Lucas Chevalier connaîtra sa première sélection dans les buts. Les frères Hernandez, Lucas et Théo, évolueront ensemble en défense centrale et latéral gauche. Warren Zaïre-Emery et Khephren Thuram formeront la charnière au milieu. Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta seront associés en attaque dans un système en 4-4-2. Du jamais-vu sous l'ère Deschamps.

Lucas Chevalier vivra donc sa première sélection dans un contexte délicat. Le gardien parisien traverse une période difficile au PSG, avec des prestations au mieux quelconques qui sèment le doute sur sa capacité à endosser le costume de titulaire. La semaine dernière à Lyon, il a affiché une fébrilité préoccupante lors de la victoire 3-2. Mbappé l'a soutenu publiquement : "Il a des erreurs de parcours normales, il doit juste comprendre dans quel club il est." Mais Chevalier arrive à Bakou avec une confiance entamée, d'autant qu'il vient d'être au cœur d'une polémique après avoir liké un post lié au Rassemblement National sur Instagram. Les projecteurs seront braqués sur lui dimanche soir.

Getty Images

Deschamps change tout, du jamais-vu

En attaque, Deschamps mise sur Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta. Les deux attaquants ont marqué lors des derniers rassemblements et doivent confirmer pour s'installer durablement dans la rotation. Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku évolueront sur les côtés. Rayan Cherki devrait entrer en cours de jeu. Michael Olise, titulaire jeudi, soufflera. Au milieu, Warren Zaïre-Emery aura l'occasion de relancer sa dynamique après un passage récent chez les Espoirs. Deschamps a rappelé que cette étape n'était "pas une punition" mais une manière de lui permettre de retrouver du rythme. Associé à Khephren Thuram, le Parisien devra montrer qu'il mérite sa place dans la rotation pour le Mondial.

Ibrahima Konaté portera le brassard de capitaine en l'absence de Mbappé et Tchouaméni. Ce onze expérimental et très jeune devra montrer de l'envie et du sérieux. Deschamps sait que la Coupe du Monde 2026 sera longue et qu'il aura besoin de soldats acceptant de ne pas jouer. Cette rencontre à Bakou devient un laboratoire grandeur nature où chaque minute comptera. Les habituels suppléants auront une opportunité rare de convaincre. Et le staff observera attentivement les comportements hors terrain. Ce soir, à 18 heures, les Bleus version bis entreront en scène. Du jamais-vu sous l'ère Deschamps.