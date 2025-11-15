Equipe de France, les grands changements de Deschamps contre l’Azerbaïdjan

Selon les échos émanant du journal Le Parisien et de RMC Sport, Didier Deschamps devrait modifier l’intégralité de son onze face à l’Azerbaïdjan (dimanche, 18h), une première sous son mandat pour un même rassemblement. Le départ anticipé de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Manu Koné, autorisés à rejoindre leurs clubs après la qualification acquise contre l’Ukraine (4-0), oblige le sélectionneur à s’appuyer sur un groupe réduit à 22 joueurs. Didier Deschamps profite de ce contexte particulier pour offrir une première titularisation à Lucas Chevalier, désormais doublure de Mike Maignan, qui devrait être placé derrière une défense totalement revue avec Malo Gusto, Ibrahima Konaté et les frères Hernandez, Lucas et Théo.

Didier Deschamps assume pleinement cette stratégie de rotation, dictée autant par les besoins de récupération que par la volonté de tester les solutions de remplacement avant la Coupe du monde 2026. La rencontre face au dernier du groupe devient ainsi un laboratoire grandeur nature où les habituels suppléants auront une opportunité rare de convaincre.