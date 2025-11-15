À Bakou, un dernier match sans pression face à l’Azerbaïdjan pourrait devenir un tournant discret, mais significatif pour les Bleus. Privé de plusieurs cadres, le sélectionneur s’apprête à effectuer une révolution rare dans la configuration de son équipe, ouvrant la voie à des visages moins habitués aux projecteurs. Entre gestion, anticipation et prises de risques calculées, cette rencontre pourrait révéler les intentions profondes du staff national. Et si cette soirée sans enjeu apparent devenait finalement un moment charnière dans la préparation de 2026 ? Didier Deschamps n’a, en tout cas, pas l’intention de la laisser au hasard.
Equipe de France, les grands changements de Deschamps contre l’Azerbaïdjan
Grande première pour Chevalier, Deschamps change tout
Selon les échos émanant du journal Le Parisien et de RMC Sport, Didier Deschamps devrait modifier l’intégralité de son onze face à l’Azerbaïdjan (dimanche, 18h), une première sous son mandat pour un même rassemblement. Le départ anticipé de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Manu Koné, autorisés à rejoindre leurs clubs après la qualification acquise contre l’Ukraine (4-0), oblige le sélectionneur à s’appuyer sur un groupe réduit à 22 joueurs. Didier Deschamps profite de ce contexte particulier pour offrir une première titularisation à Lucas Chevalier, désormais doublure de Mike Maignan, qui devrait être placé derrière une défense totalement revue avec Malo Gusto, Ibrahima Konaté et les frères Hernandez, Lucas et Théo.
Didier Deschamps assume pleinement cette stratégie de rotation, dictée autant par les besoins de récupération que par la volonté de tester les solutions de remplacement avant la Coupe du monde 2026. La rencontre face au dernier du groupe devient ainsi un laboratoire grandeur nature où les habituels suppléants auront une opportunité rare de convaincre.
Des places à gagner en attaque en vue du Mondial 2026
Comme l’indique Le Parisien, Didier Deschamps semble déterminé à offrir un rôle clé à Warren Zaïre-Emery, associé à Khéphren Thuram lors de la dernière mise en place tactique. Entré en fin de match contre l’Ukraine, le jeune milieu a l’occasion de relancer sa dynamique après un passage récent chez les Espoirs. Le sélectionneur a rappelé que cette étape n’était « pas une punition » mais une manière de lui permettre de retrouver du rythme et des responsabilités, preuve que Didier Deschamps continue de croire en son potentiel dans la perspective du Mondial.
Sur le plan offensif, Didier Deschamps pourrait associer Hugo Ekitike et Jean-Philippe Mateta dans un système en 4-4-2. Les deux attaquants ont chacun marqué lors des derniers rassemblements et doivent confirmer pour espérer s’installer durablement. Leurs relais, Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku, entendent également profiter de la situation pour gagner de la valeur aux yeux du staff. Qu’ils soient novices ou déjà familiers des Bleus, tous espèrent convaincre Didier Deschamps lors de ce test grandeur nature, dans un match où chaque minute comptera.
La compo probable des Bleus contre l’Azerbaïdjan
Chevalier - Gusto, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez - Akliouche, Zaïre-Emery, K. Thuram, Nkunku - Mateta, Ekitike.