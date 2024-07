Le onze de l'Espagne contre l'Angleterre : Un choix fort pour Lamine Yamal

Sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente a pris une décision forte pour Lamine Yamal dans son 11 de départ en finale de l’Euro 2024.

Le Championnat d’Europe prend fin ce soir du dimanche 14 juillet 2024. Une finale qui oppose l’Espagne et l’Angleterre à l’Olympiastadion de Berlin, en Allemagne. Dans le but de s’adjuger le quatrième trophée de l’histoire de la Roja, le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, a pris une décision pour son jeune attaquant barcelonais, Lamine Yamal.

L’Espagne proche de s’adjuger le fauteuil

La seule et unique équipe qui n’a perdu aucun match à l’Euro 2024 jusque-là, l’Espagne va clore sa compétition de la meilleure des manières, ce dimanche soir. La Roja a lancé sa compétition dans la poule B avec une victoire écrasante contre la Croatie (3-0) avant de mettre de côté la tenante du titre, l’Italie (1-0) pour clore cette première phase par une victoire étriquée contre l’Albanie (0-1).

Les hommes de Luis de la Fuente ont étrillé la Géorgie (4-1) en huitièmes de finale. Ils ont eu raison du pays hôte l’Allemagne (2-1) et l’Equipe de France (2-1) respectivement lors des quarts et demi-finales. En cas de victoire contre l’Angleterre, ce dimanche, l’Espagne remportera son quatrième titre, qui fera d’elle l’équipe la plus titrée devant la Nationalmannschaft (3).

Luis de la Fuente retrouve sa défense

Pour cette finale, le sélectionneur de la Roja retrouve son sourire. L’ancien coach d’Alavés peut compter sur ses hommes forts en défense. Titulaires indiscutables dans la formation du technicien espagnol, Dani Carvajal et Robin Le Normand retrouveront leur place.

Suspendus contre la France en demi-finales respectivement en raison de carton rouge et cumul de cartons, les deux défenseurs de la Roja vont reprendre leur place à Jesus Navas et Nacho, qui les avaient remplacés.

Lamine Yamal sacrifié en attaque ?

Alors que Pedri Gonzalez est toujours absent à cause de la blessure contractée face à l’Allemagne, Dani Olmo accompagnera Rodri et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. A l’attaque, Luis de la Fuente ne devrait pas toucher à Lamine Yamal. Même si le jeune ailier du Barça fera exposer à une amende de 30 000 € en raison de la loi allemande, le coach ne modifiera pas son attaque.

Lamine Yamal serait dans le couloir droit et Nico Williams de l’autre. Le capitaine de la Roja, Alvaro Morata, accompagnera les deux jeunes.

La compo attendue de l’Espagne contre l’Angleterre

Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Yamal, Morata, Williams