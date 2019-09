Le message fort d'Angel Di Maria pour le PSG

Angel Di Maria a clamé sa fidélité au Paris Saint-Germain, estimant traverser sa meilleure période au sein du club de la capitale.

Cela fait 4 ans qu'Angel Di Maria porte la tunique rouge et bleue du .

L'international argentin au pied gauche soyeux brille par sa polyvalence, une qualité régulièrement louée par ses différents entraîneurs.

Très utilisé la saison passée par Thomas Tuchel, l'ancien joueur du a certainement signé sa saison la plus prolifique sous le maillot parisien, avec 19 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues au compteur. Sa qualité de pied, dans ses frappes comme dans la dernière passe, lui permet de s'imposer comme un élément notable du collectif parisien malgré une concurrence énorme dans son secteur avec les présences des superstars Neymar et Kylian Mbappé.

Et à en croire l'intéressé, cette histoire d'amour avec la Ville Lumière n'est pas prête de se terminer.

"Ce n’est que du bonheur. J’avais envie de rester dans un club pendant de nombreuses années. J’espère pouvoir aller au bout de ce contrat, c’est le plus important et après on verra. Je crois que j’ai fait quatre très bonnes années ici, c’est de mieux en mieux", a-t-il expliqué dans des propos restranscrits sur le site officiel du Paris Saint-Germain, avouant également : "Je crois que la saison dernière a été ma meilleure au PSG".