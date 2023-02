Le message de Kingsley Coman au public du Parc avant PSG-Bayern

En conférence de presse d'avant-match, Kingsley Coman a envoyé un message au public parisien avant l'affrontement entre Paris et le Bayern.

Présent en conférence de presse ce lundi, Kingsley Coman a préfacé le huitième de finale aller contre son club formateur du PSG. Si il n'a clairement pas voulu tirer des plans sur la comète, il a également profité de l'occasion pour envoyer un message aux supporters parisiens vis-à-vis de l'accueil du Parc à son égard.

Paris dans le coeur, Munich dans la tête

Lorsqu'il lui a été demandé comment il appréhendait ses retrouvailles avec la capitale française, l'ailier français a affiché un grand sourire : « Je suis super content. Je n'ai jamais été titulaire face au PSG au Parc des Princes. J'ai attendu ça toute ma carrière. » Avant d'ajouter, à destination du public parisien : « Je ne sais pas comment les fans m'accueilleront mais je prendrai ce qui viendra. »

Mais si l'ancien titi n'a pas oublié ses premières amours, l'international français se sent comme un poisson dans l'eau au Bayern : « Je me sens très bien ici, je sais aider mon équipe. Je donne tout ce que je peux sur la pelouse, ça va très bien en ce moment. J'espère que cela restera comme cela. »

Un point sur la forme et les absents

Alors qu'en France on parle beaucoup de la méforme continue du PSG depuis le début de l'année 2023, Coman ne veut pas entendre parler de cela pour aborder la rencontre : « Ce n'était pas le meilleur moment pour les deux équipes ces derniers temps, même si on a gagné les trois derniers matchs. On ne se dit pas qu'on joue un Paris plus faible, parce qu'on sait qu'en Champions League ils ont tendance à mettre un coup d'accélérateur. »

Il a enfin été interrogé sur les absences des deux côtés. Sur la blessure de Kylian Mbappé, il révèle que le groupe ne s'en préoccupe pas : « On a travaillé pour que sa présence ne soit pas une surprise. Je ne sais pas quel est son état physique, on verra demain. » Côté Bayern, l'absence de Sadio Mané est aussi préoccupante : « C'est un grand manque pour l'équipe, un joueur important qui s'est bien intégré avec nous. Normalement, il sera là au match retour et on fera tout pour le mettre dans de bonnes dispositions. »