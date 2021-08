Le message de Busquets à Messi

Le milieu de terrain catalan a tenu à adresser un message d'adieu à Lionel Messi, qui va donc quitter Barcelone cet été.

Le départ de Lionel Messi va laisser un grand vide dans le vestiaire du Barça, où il évolue depuis le début de sa carrière. Parmi ses plus anciens coéquipiers, Sergio Busquets a adressé un message à son capitaine, qui va donc quitter le club lors de ce mercato d'été.

"En essayant toujours de tout comprendre et en sachant à quel point ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux que tu as accompagné durant toutes ces années", a écrit le milieu de terrain espagnol à destination de son coéquipier argentin.

"Tu es venu enfant et tu es maintenant le seul meilleur joueur de l'histoire, en ayant fait grandir ce club à la hauteur qu'il mérite et en marquant l'histoire individuellement et collectivement. Tu vas beaucoup me manquer. Je ne peux que te souhaiter le meilleur à toi et à ta famille car vous le méritez, vous nous manquerez."

L'article continue ci-dessous

Busquets et Messi auront évolué côte à côte pendant treize ans, remportant notamment la Ligue des champions à trois reprises. Les deux compères ont connu l'époque Pep Guardiola, lors de laquelle les Blaugrana auront impressionné le monde du football.

Plusieurs joueurs se sont également exprimés à la suite du départ de la star albiceleste, à l'image d'Ansu Fati, lui aussi jeune prodige issu de la Masia, le centre de formation du club.

"Tous les joueurs qui grandissent à la Masia rêvent de jouer avec toi. Je suis tellement heureux d'avoir pu le faire pendant deux ans. Je ne te remercierai jamais assez pour tes mots et ce que tu as fait pour ma famille", a écrit pour sa part le jeune international espagnol.