Le message d'Andy Delort aux supporters de Montpellier

Après avoir rejoint l'OGC Nice dans les tous derniers jours du mercato, Andy Delort a tenu à adresser un message aux fans de Montpellier.

La fin du mercato a vue Andy Delort quitter Montpellier pour s'engager avec l'ambitieuse formation de Christophe Galtier, à Nice. Un départ dans les dernières heures de la période des transferts qui n'a pas beaucoup plu aux supporters de la Paillade, qui ont également vu partir Gaëtan Laborde et arriver Valère Germain le 31 août.

L'ancien capitaine du MHSC n'a pas été épargné par ses anciens supporters, en particulier sur les réseaux sociaux après ce choix de changer de club, trois ans après son arrivée.

L'intéressé a ainsi tenu à leur adresser un message pour tenter de calmer les choses. "Pardonner sans jamais oublier, c'est grandir sans rancune, a-t-il écrit avant de défendre ses statistiques au club. 106 matchs, 40 buts en L1, 21 passes décisives. 7 buts dans les deux Coupes. 3 saisons extraordinaires, 3 saisons de bonheur, 3 saisons de partage. Merci."

Pardonner sans jamais oublier, c'est grandir sans rancune.

106 matches, 40 buts en L1, 21 passes décisives.

7 buts dans les 2 Coupes.

3 saisons extraordinaires, 3 saisons de bonheur, 3 saisons de partage 🔶🔷😘

MERCI pic.twitter.com/g8aNAJ3IK1 — Andy Delort (@AndyDelort9) September 3, 2021

L'ancien caennais s'était engagé avec Montpellier à l'été 2018 après un passage mitigé du côté de Toulouse. Trois saisons au cours desquelles il s'est imposé comme l'un des buteurs les plus réguliers du championnat, formant notamment un duo redoutable avec Gaëtan Laborde à la Mosson.

Il s'apprête donc désormais à découvrir un nouveau club et à se lancer dans une nouvelle aventure avec Nice où il s'est engagé pour les trois prochaine saisons, et où son association avec Amine Gouiri, Kasper Dolberg et autres Justin Kluivert pourrait à nouveau faire des ravages.

Surtout, Andy Delort rejoint une équipe qui vise clairement une qualification européenne pour la saison prochaine, d'autant plus après un début de saison aussi réussi sur le terrain. En attendant de savoir ce qu'il adviendra du match contre l'OM - dans lequel ils menaient avant les incidents avec les supporters - les Niçois sont en effet à portée de main du podium, avec notamment deux victoires par quatre buts d'écart en trois rencontres.