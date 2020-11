Le match Norvège-Israël annulé en raison du coronavirus

Le match amical devait se dérouler ce mercredi 11 novembre à 18h00.

A quelques heures du coup d'envoi de Norvège-Israël (prévu à 18h00 ce mercredi 11 novembre), la Fédération norvégienne a annoncé que cette rencontre amicale était tout simplement annulée.

La Fédération norvégienne a pris cette décision après avoir été informée qu'un joueur israélien avait testé positif à la Covid-19 la veille du match. Et la Norvège ne veut pas prendre le risque de contaminer ses joueurs car elle doit affronter la Roumanie et l'Autriche les 15 et 18 novembre prochains dans le cadre de la .

Le test de dépistage a d'ailleurs été effectué lors de l'arrivée de la délégation israélienne à Oslo et le joueur positif ainsi que trois de ses coéquipiers ont été placés à l'isolement.

Plus d'équipes