Le maillot third du Barça a fuité et il est très particulier

Le maillot third du FC Barcelone a fuité par le biais du site spécialisé FootyHeadlines. Et son design est plutôt spécial.

Le Barça s'est lâché cet été pour ses maillots. Et cela ne plaît pas forcément à ses supporters. Après un maillot extérieur censé rendre hommage aux 40 ans de La Masia qui a agacé certains fans, lesquels considèrent cet hommage peu en adéquation avec les décisions du club sur le terrain et très axé sur la communication, le club catalan a de nouveau défrayé la chronique avec son maillot Third.

Un maillot hommage à la Masía... lunaire quand on constate la situation actuelle.

La com du club marche à plein régime. https://t.co/v4MibhqyKN — Tracy Rodrigo (@tracy_rdg) 8 juillet 2019

Comme souvent quand il s'agit de maillots, c'est le site spécialisé 'Footyheadlines' qui a levé le lièvre de ce maillot Third. Un maillot très particulier en termes de design avec une prédominance de la couleur jaune sur le torse, des manches noires et du rose ainsi que du bleu en haut et en bas.

Un patchwork de couleurs peu homogène auquel Nike, l'équipementier du Barça, ne nous a pas forcément habitués. Mais comme il ne s'agit que du maillot Third, gageons qu'il sera utilisé assez rarement par Ter Stegen ou Neto.

