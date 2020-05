Le jour où Giroud était "ultra-motivé" contre Arsenal

Il y a un an, Olivier Giroud voulait prouver à Arsenal qu'il avait encore "quelques bonnes années".

Le de Giroud dominait en finale de la (4-1) il y a de cela un an. Un match forcément spécial pour l'attaquant tricolore, resté cinq saisons et demi chez les Gunners et buteur ce soir-là.

"Cette finale contre Arsenal était évidemment très spéciale pour moi émotionnellement. Quand j'ai vu que nous allions affronter Arsenal en finale, j'ai su que ça allait être spécial. En plus ce n'est qu'un an après mon départ. J'ai pas mal d'amis là-bas, des personnes qui travaillent dans les bureaux du club. C'était une motivation supplémentaire pour moi et je savais que ça allait être un match à haute pression", a confié Giroud au site officiel de Chelsea.

Si jouer contre Laurent Koscielny, son ami, était "particulier", Giroud était motivé par la perspective de gagner et de marquer l'histoire avec les Blues, lui qui avait inscrit un but, mais aussi obtenu un penalty et réussi passe décisive pour Eden Hazard.

"C'était comme dans un rêve. Je n'aurais pas pu imaginer que ça se passe si bien. Je voulais gagner avec Chelsea, c'est pourquoi j'étais encore plus motivé ce soir-là. C'est ainsi que vous pouvez laisser votre empreinte dans l'histoire".