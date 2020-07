Le jeune prodige Luka Romero "déteste" être comparé à Messi

Luka Romero a établi des comparaisons avec Leo Messi en raison de sa grande précocité.

Luka Romero est le plus jeune joueur de la après avoir fait ses débuts avec Majorque à l'âge de 15 ans et 219 jours, il a établi une comparaison immédiate avec un certain Leo Messi.

"Cela m'ennuie qu'ils me comparent à [Lionel] Messi parce qu'il n'y a qu'un seul Messi et je veux me faire un nom dans le football en tant que Luka Romero", a-t-il regretté au micro de l'émission 90 minutos sur Fox Sports.

L'adolescent est également revenu son passé, expliquant son parcours. "Je suis né au mais ma famille est argentine, j'ai trois nationalités (avec la nationalité espagnole, ndlr)", a-t-il indiqué.

"S'ils veulent toujours de moi en , je continuerai à jouer en Argentine, si possible", a-t-il néanmoins précisé.