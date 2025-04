Le Havre - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre et Rennes seront aux prises dimanche pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

sLa 29e journée de Ligue 1 va connaitre son épilogue ce dimanche après matchs animés de part et d’autre dans l’élite. Plusieurs autres rencontres intéressantes sont encore au programme dont celles opposant notamment des équipes en lutte pour le maintien. Parmi elles, figure un duel non moins alléchant à suivre entre Le Havre et le Stade Rennais, ce dimanche.

Le Havre enfin enchaîne, mais rien n’est encore gagné

Après de longs mois d’irrégularité, Le Havre semble enfin avoir trouvé un second souffle en Ligue 1. En signant deux succès consécutifs contre Nantes (3-2) puis à Montpellier (0-2), les hommes de Didier Digard réalisent une performance qu’ils n’avaient plus accomplie depuis les 2e et 3e journées du championnat. Grâce à ce sursaut, le HAC (16e, 27 pts) parvient à sortir une bouffée d’oxygène dans la zone de relégation.

Cependant, Le Havre affiche en effet un bilan préoccupant sur ses terres. Avec déjà dix revers concédés au stade Océane, l’équipe demeure la moins performante de l’élite à domicile cette saison. Un constat inquiétant alors que les Havrais s’apprêtent à recevoir une équipe de Rennes encore en quête de certitudes. Didier Digard le sait, ses joueurs devront montrer un tout autre visage devant leur public s’ils veulent prolonger leur série positive et définitivement s’éloigner des zones dangereuses.

Rennes manque de constance dans la dernière ligne droite

Du côté du Stade Rennais, l’heure n’est pas encore à la célébration non plus. Bien que les Rouge et Noir aient montré de belles choses par séquences, leur irrégularité récente les empêche de se mettre totalement à l’abri. Une victoire nette à Angers (0-3) après la trêve internationale avait pourtant redonné espoir, mais celle-ci a rapidement été effacée par un revers inquiétant à domicile contre Auxerre (0-1).

Cette défaite, la troisième en quatre journées, relègue le club breton (32 pts) à la 12e place du classement. Avec six points d’avance seulement sur la zone rouge, le maintien est loin d’être assuré. Dans ce duel entre deux formations encore sous pression, la confrontation à venir s’annonce cruciale. Le moindre point pourrait compter double.

Horaire et lieu du match

Le Havre – Rennes

29e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Le Havre – Rennes

Le Havre : Gorgelin - Nego, Youte, Lloris, Pembélé - Mwanga, Touré - Casimir, Kechta, Soumaré - Hassan.

Rennes : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier - Assignon, Cissé, S. Fofana, Truffert - Kalimuendo, Meïté, Olaigbe.

Sur quelle chaîne suivre le match entre Le Havre – Rennes ?

La rencontre entre Le Havre AC et le Stade Rennais sera à suivre ce dimanche 13 avril 2025 à partir de 17h15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.