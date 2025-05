Le Havre - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre et l’OM seront aux prises samedi pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 est à deux journées de son épilogue et c’est le moment pour plusieurs équipes de sceller leur avenir. Entre les luttes pour les places européennes et pour le maintien, cette 33e journée de Ligue qui sera en multiplex s’annonce décisive pour les clubs de l’élite. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille, en lice pour une qualification en Ligue des Champions, qui affronte Le Havre, en lutte pour le maintien, ce samedi.

Le Havre s'accroche à l'espoir du maintien

Le Havre peut encore croire en son destin. Toujours à la 16e place du classement, synonyme de barrages, le club normand (31 pts) a frappé un grand coup en s’imposant à Auxerre (1-2) le week-end dernier, après avoir tenu Monaco en échec (1-1) lors de la journée précédente. Ce résultat marque le début d’une dynamique positive pour le HAC, désormais sur une série d’invincibilité.

Avec un seul point de retard sur Nantes (15e, 32 pts), première équipe hors de la zone rouge, et quatre longueurs d’avance sur Saint-Étienne (27 pts), actuellement 17e, Le Havre a considérablement réduit les risques d’une descente directe en Ligue 2. À deux journées de la fin, le scénario le plus probable semble être un passage par les barrages.

L’OM sous pression dans la lutte pour la deuxième place

À Marseille, l’ambition reste intacte mais la marge de manœuvre se réduit. Accroché sur la pelouse de Lille (1-1), l’Olympique de Marseille (2e, 59 pts) voit Monaco (3e, 58 pts) revenir à seulement une unité. Ce nul ralentit une équipe olympienne qui restait pourtant sur deux démonstrations offensives contre Montpellier (5-1) puis Brest (4-1).

La formation phocéenne vise toujours la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, même si le podium suffirait. Une chose est sûre : l’OM continue d’imposer sa loi au Vélodrome, où il a remporté ses trois dernières rencontres en inscrivant au minimum trois buts à chaque fois.

Horaire et lieu du match

Le Havre – OM

33e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 21h, heure française

Les compos probables du match Le Havre - OM

Le Havre : Gorgelin - Pembélé, Sangante, Youte, Ballo-Touré - Mwanga, Touré - Nego (ou Casimir), Kechta, Soumaré - A. Ayew.

Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia - Rongier, Höjbjerg - Greenwood, Rabiot, Luis Henrique - Gouiri.

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre - OM ?

La rencontre entre Le Havre AC et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce samedi 10 mail 2025 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.