Le guide de l'International Champions Cup - Streaming, équipes, programme, calendrier et horaires

Retrouvez toutes les infos pratiques sur la compétition de pré-saison qui se dispute du mercredi 17 juillet au samedi 10 août.

Comme chaque année depuis 2013, l'International Champions Cup met en place un tournoi à l'échelle de la planète lors de l'intersaison afin que les plus grandes équipes européennes puissent se préparer, avec une certaine adversité. Le , la ou encore le sont en lice pour cette année.

Pour sa sixième édition, l'International Champions Cup se dispute aux États-Unis, en Europe ( , et ) mais également en Asie ( et Singapour).

Les équipes engagées pour cette édition

Pour 2019, 12 équipes sont en lice pour succéder à , vainqueur l'an passé.

Juventus, , et ( ) / , et Tottenham (Angleterre) / Real Madrid et ( ) / Bayern Munich ( ) / ( ) / Chivas ( )

Diffusion TV et streaming

Pour ce qui est de la diffusion TV en , toutes les rencontres ne seront pas en direct. beIN Sports est détenteur des droits et proposera la plupart des grosses affiches, que l'on pourra retrouver également en streaming sur beIN Sports Connect.

Mecredi 17/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Fiorentina (Italie) - Chivas (Mexique) 03:00 Toyota Park (Bridgeview, États-Unis)

Jeudi 18/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Arsenal (Angleterre) - Bayern (Allemagne) 05:00 Dignity Health Sports Park (Carson, États-Unis)

Samedi 20/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Manchester United (Angleterre) - Inter (Italie) 13:30 National Stadium (Kallang, Singapour) Benfica (Portugal) - Chivas (Mexique) 22:00 Levi's Stadium (Santa Clara, États-Unis)

Dimanche 21/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Arsenal (Angleterre) - Fiorentina (Italie) 00:00 Bank of America Stadium (Charlotte, États-Unis) Bayern (Allemagne) - Real Madrid (Espagne) 02:00 NRG Stadium (Houston, États-Unis) Juventus (Italie) - Tottenham (Angleterre) 13:30 National Stadium (Kallang, Singapour)

Mercredi 24/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Real Madrid (Espagne) - Arsenal (Angleterre) 01:00 FedEx Field (Landover, États-Unis) Bayern (Allemagne) - AC Milan (Italie) 03:00 Children's Mercy Park (Kansas City, États-Unis) Chivas (Mexique) - Atlético (Espagne) 03:00 Globe Life Park (Arlington, États-Unis) Juventus (Italie) - Inter (Italie) 13:30 Nanjing Olympic Sports Centre (Nanjing, Chine)

Jeudi 25/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Fiorentina (Italie) - Benfica (Portugal) 02:00 Red Bull Arena (Harrison, États-Unis) Tottenham (Angleterre) - Manchester United (Angleterre) 13:30 Hongkou Football Stadium (Shanghai, Chine)

Samedi 27/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Real Madrid (Espagne) - Atlético (Madrid) 01:30 MetLife Stadium (East Rutherford, États-Unis)

Dimanche 28/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AC Milan (Italie) - Benfica (Portugal) 21:00 Gillette Stadium (Foxborough, États-Unis)

Samedi 03/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Manchester United (Angleterre) - AC Milan (Italie) 18:30 Principality Stadium (Cardiff, Pays de Galles)

Dimanche 04/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Tottenham (Angleterre) - Inter (Italie) 16:00 Stade de Tottenham (Londres, Angleterre)

Samedi 10/08/2019