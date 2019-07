Le groupe du Barça pour la tournée au Japon

Barcelone a déjà termnié les détails de sa pré-saison : le club blaugrana se rendra au et aux États-Unis, mais ne participera pas à l'International Champions Cup.

[SQUAD] - Rakuten CUP 2019

This is the list of the 26 players who will travel to Japan



All the details https://t.co/img3mjPpUC

#ForçaBarça pic.twitter.com/tucjrfnoXj