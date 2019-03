Le Graët répond à Maracineanu : "Je ne suis pas certain que le football ait beaucoup de leçons à recevoir"

Le président de la FFF répond à la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui s'est dit "horrifiée" par les chants homophobes entendus lors de PSG-OM.

Le président de la FFF Noël Le Graët s'est confié au Figaro, répondant à la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui s’est dit "horrifiée" par les chants homophobes de certains supporters lors de PSG-OM.

"Elle n’a pas l’habitude de venir au stade, c’est vrai que dans les piscines on n’entend pas ce qu’il se dit, a d'abord répondu le dirigeant de la Fédération Française de Football. Je peux comprendre que quelqu’un qui entend de tels chants soit choqué et je les condamne. Malheureusement, ce n’est pas un phénomène nouveau. Je fais régulièrement le tour d’Europe et j’entends de tout... On n’a pas su, au fil du temps, empêcher les supporters de mal se comporter en étant plus sévère."

Et d'ajouter : "Il y a quelques années, on assistait à des matchs où ils se 'taquinaient '. Aujourd’hui il y a trop d’insultes, c’est vrai alors qu’il n’y a quasiment plus de casse dans les stades. (...) Mais vous croyez que c’est mieux dans la vie, la rue, les cours d’école ? Regardons aussi ce qu’il se passe depuis quatre mois en (référence aux gilets jaunes, ndlr). Je ne suis pas certain que le football ait beaucoup de leçons à recevoir."

"La multiplication des fermetures de tribunes m’agace beaucoup"

Noël Le Graët a tout de même rappelé que la FFF prenait au sérieux la question de l'homophobie dans le football : "On fait de la prévention auprès des enfants, à travers le programme éducatif fédéral, dans les clubs amateurs. Nous sommes la seule fédération à développer ce genre de programme. Nous travaillons aussi avec SOS Homophobie dans tous les centres de formation. On doit travailler sur le sujet avec notre président et avec vous les médias pour vendre l’idée que le stade n’est pas une enceinte où on s’insulte."

Nous avons rêvé de cette pour voir ces magnifiques stades. Pour les découvrir et y jouer, mais avec nos supporters.

Messieurs les préfets, laissez nous vivre notre passion avec ceux qui en ont le plus.#Ridicule #OMNO

— Clément Depres (@Clemmus30) 27 mars 2019

Il s'est aussi clairement positionné contre la multiplication des fermetures de tribunes pour les supporters. "J’aimerais qu’il n’y ait que des gens bien sages qui applaudissent poliment. Mais, dans un stade, il y a une vie. À ce sujet, la multiplication des fermetures de tribunes pour les supporters visiteurs m’agace beaucoup. On n’aide pas les supporters en leur fermant les portes des stades", a-t-il répondu, envoyant un message fort alors que certains joueurs ont clairement affiché leur mécontentement, à l'image de l'attaquant nîmois Clément Depres.