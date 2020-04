Le futur de Jadon Sancho ? Michael Zorc est "totalement détendu"

Zorc n'envisage actuellement pas de perdre Jadon Sancho. Le directeur sportif du BVB s'intéresse plutôt au côté sportif.

Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a commenté le possible changement de club de Jadon Sancho et a révélé qu'il était moins préoccupé par l'avenir de l'Anglais, que par les problèmes sportifs qui sont la réelle priorité du club allemand. Ces dernières semaines, l'avenir de Jadon Sancho était sur toutes les lèvres en , mais aussi en où il est annoncé avec insistance du côté de notamment.

"Il n'y a pas de nouvelle situation. C'est actuellement le cas pour tous les clubs qui dans la situation actuelle ne vont pas risquer de faire un gros transfert - même en Angleterre", a expliqué Zorc dans une interview accordée à Sport1 à propos de Sancho, qui est associé depuis longtemps à un transfert en . "Nous avons un contrat à long terme avec Jadon Sancho. Nous sommes totalement détendus à ce sujet", a ajouté le directeur sportif du BVB.

"La priorité, c'est la reprise du championnat"

L'international anglais, Jadon Sancho est toujours sous contrat avec le jusqu'en 2022. Dans la saison actuellement interrompue, il a été aligné 35 fois sous les couleurs du BVB, ayant un rôle prépondérant dans 36 buts inscrits par son équipe avec 17 buts inscrits et 19 passes décisives délivrés, ce qui fait de lui le meilleur joueur du Borussia Dortmund cette saison. Et dans son pays natal, les plus grands clubs ont bien compris qu'il représente le présent et le futur du football européen

Au poker menteur autour de Jadon Sancho, et son rival en championnat, Manchester United, sont les prétendants les plus en vue pour s'attacher les services de l'ailier de 20 ans. Cependant, les Red Devils ont récemment annoncé qu'aucun méga transfert ne serait mis en oeuvre dans un avenir prévisible. Apparemment, le vent a tourné. Selon certaines informations, Jadon Sancho devrait coûter plus de 100 millions d'euros au club souhaitant l'arracher à Dortmund. Bild a récemment rapporté que le BVB voulait convaincre Sancho de rester avec une augmentation de salaire pouvant aller jusqu'à dix millions d'euros par an.

Jadon Sancho n'est actuellement pas un problème pour le directeur sportif Zorc : "Les questions dominantes qui nous préoccupent en ce moment sont plutôt : quelle est la prochaine étape ? Quand jouerons-nous à nouveau ? Il serait primordial pour nous tous de pouvoir terminer la saison". La est actuellement interrompue en raison de la pandémie Coronavirus. La date la plus proche possible pour la reprise du championnat est le 9 mai.