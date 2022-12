Le football rend hommage à Sinisa Mihajlovic

Le monde du football est en deuil après que l'ancien joueur de la Lazio, Sinisa Mihajlovic, ait perdu son combat contre le cancer.

La famille de Mihajlovic a annoncé que la légende de la Serie A et de la Serbie était décédée à l'âge de 53 ans, après une bataille contre la leucémie qui a débuté en 2019.

En tant que joueur, Mihajlovic était considéré comme un spécialiste du coup franc et faisait partie de la célèbre équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a remporté la Coupe d'Europe en 1991. L'ancien défenseur latéral a également remporté le Scudetto avec la Lazio en 2000, avant de faire partie de l'équipe de l'Inter qui a reçu le titre de champion de Serie A a posteriori en 2006, suite à l'implication de la Juventus dans le scandale des matchs truqués du Calciopoli.

Mihajlovic a pris sa retraite à Milan cette année-là, après avoir également disputé quatre matches avec sa Serbie natale, au cours desquels il a marqué un but. En tant que manager, il a dirigé des clubs comme la Fiorentina, Milan et plus récemment Bologne, où il a disputé 131 matches entre 2019 et 2022.

À la nouvelle de son décès, le monde du football a rendu hommage à Mihajlovic sur les réseaux sociaux :