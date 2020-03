Le foot français rend hommage à Pape Diouf

Plusieurs acteurs du foot français et pas des moindres ont rendu hommage à Pape Diouf, décédé ce mardi soir des suites de son infection au coronavirus à 68 ans. Parmi eux, le PSG et Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Comme le dit si bien Kylian Mbappé, il n'y a aucune place pour la rivalité ce soir, juste le recueillement.

L'hommage de Noël Le Graët à Pape Diouf, décédé ce mardi à 68 ans

Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l' @OM_Officiel . Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure.

Beaucoup de tristesse en apprenant le décès de Pape Diouf... Un grand Président mais surtout un immense Homme, qui aura toujours dignement représenté l'OM et ses valeurs. Une grande perte pour le foot français et le continent africain. Reposez en paix 💙 pic.twitter.com/3lqI7VksOv

Peu de personnes dans le monde du football m’ont touché ou on eu un impact comme tu as pu l’avoir dans ma vie ou dans ma carrière tu as toujours été un mentor tu as été mon premier agent