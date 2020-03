Le FC Barcelone reconnaît ses responsabilités pour les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé

Le club catalan confesse avoir une part de responsabilité dans les blessures de l'international français, souvent critiqué pour son hygiène de vie.

Ousmane Dembélé n'en finit plus de squatter l'infirmerie du . L'international français est à l'heure actuelle encore écarté des terrains en raison d'une blessure et ne rejouera plus de la saison. Ousmane Dembélé est même d'ores et déjà forfait pour l' avec l'équipe de . 492 minutes, c’est le temps de jeu d’Ousmane Dembélé cette saison toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Un temps de jeu famélique dû à ses nombreuses blessures.

Depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné par les blessures. L'international français est d'ailleurs la cible de critiques en raison de ses pépins physiques qui seraient dû pour beaucoup à une hygiène de vie déplorable, pas en adéquation avec le rythme de vie d'un joueur de football professionnel. Mais l'ancien ailier du ne serait pas le seul responsable de ses blessures à répétition.

Une hygiène de vie en progrès

En effet, dans les colonnes de L'Equipe, le cuisinier du joueur, Anthony Aubdeaud, a assuré que ce dernier a désormais une meilleure hygiène de vie : "Chez Ousmane, il n'y a plus aucun produit préparé, il n'y a plus de soda : que du sain et du frais. Ousmane est fort au foot et il pensait que juste avec ça, ça suffirait. Mais il grandit et il comprend. Aujourd'hui, il mange de la dorade, du bar, du coquelet, beaucoup de légumes. C'est dur de voir tout ce travail et cette malchance dans les blessures, car il n'a jamais pris autant soin de lui. C'est un garçon très casanier, très calme, il n'y a jamais de fête à la maison. Maintenant, il y a un planning à la maison, tout est écrit, c'est très pro".

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le quotidien français va même plus loin révélant que les dirigeants du FC Barcelone auraient eux-même reconnu avoir une part de responsabilité dans les blessures de leur ailier français. Bien sûr, le club espagnol ne souhaite pas assumer cela publiquement. L’entraînement durant la semaine ne le préparerait pas à l’enchaînement des sprints effectués en match et serait plutôt organisé pour les cadres de l'équipe. Selon le travail de la clinique Aspetar, à Doha, qui a analysé les données GPS du joueur, le contenu des séances d’entraînement pourrait expliquer ces blessures à répétition : alors qu’Ousmane Dembélé effectue plus de 90 % de ses courses au sprint en match, il en fait à peine 20 % aux entraînements.

"Il n’a pas de rappels à haute intensité dans la semaine qui lui permettent de supporter la charge aérobie en compétition, a expliqué Sébastien Lopez, préparateur physique. Pour corroborer ses propos, d'autres coéquipiers ressentiraient également un manque de travail physique à l'entraînement. Frenkie de Jong, par exemple, aurait fait appel à un préparateur personnel pour effectuer le travail manquant. Le FC Barcelone aurait même cherché à résoudre le problème en contactant leurs homologues du afin d'évoquer la gestion d'Ousmane Dembélé qui du temps de son passage dans la Ruhr était très peu blessé. Une chose est sûre, Ousmane Dembélé a probablement eu une grande part de responsabilité dans ses nombreuses blessures, mais son hygiène de vie ne suffit pas à justifier autant de pépins physiques.