Le FC Barcelone prêt à faire sauter la banque pour Bruno Guimaraes !

Le FC Barcelone envisage de faire une offre ambitieuse pour la star de Newcastle United, Bruno Guimaraes, cet été.

Le FC Barcelone a retrouvé les sommets du football espagnol cette saison et poursuit sa "reconstruction", mais a encore montré des lacunes sur la scène européenne. Le club catalan n'a pas réussi à passer les poules en Ligue des champions et a vu son parcours en Ligue Europa se stopper dès les seizièmes de finales.

Une offre XXL pour Guimaraes

Le Barça a encore besoin de renforts pour retrouver la gloire sur la scène européenne et les dirigeants catalans ont fait d'un milieu de terrain leur priorité. En effet, le FC Barcelone serait désireux de recruter Bruno Guimaraes dans le cadre de leurs plans de reconstruction de l'équipe.

Les Catalans seraient prêts à offrir environ 100 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien, selon The Times. Bruno Guimaraes serait ainsi le successeur de Sergio Busquets au milieu de terrain, qui quittera le club catalan après l'avoir marqué de son empreinte pendant près de quinze saisons.

Prolonger ou vendre pour se renforcer ?

Les Magpies ont recruté Bruno Guimaraes à Lyon pour un montant initial de 42,1 millions d'euros en janvier 2022. Depuis, il est devenu un élément clé de l'équipe d'Eddie Howe et a joué un rôle crucial dans la qualification des Magpies pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans cette saison.

Le club de Premier League fera tout son possible pour conserver le milieu de terrain brésilien et souhaiterait même tenter de le prolonger. Néanmoins, le club anglais pourrait tout aussi bien adopter une toute autre stratégie et envisager d'utiliser l'indemnité de transfert qu'il obtiendra de la vente du joueur pour reconstruire l'équipe en vue d'une participation à des compétitions européennes la saison prochaine.

Sergio Busquets ayant quitté le club cet été en tant qu'agent libre, Xavi cherchera à s'adjoindre un milieu de terrain central de qualité qui pourrait prendre la relève de son capitaine. Le FC Barcelone devra probablement faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain, qui souhaite également s'attacher les services de la star brésilienne.

Joueur technique, Bruno Guimaraes n'a jamais caché son attrait pour le football espagnol, lui qui était proche de signer à l'Atlético Madrid avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Parti à Newcastle pour franchir un cap et exploser, Bruno Guimaraes prouverait, à ceux qui osent encore le nier, que c'est un pari réussi en rejoignant le FC Barcelone.