Le domaine dans lequel Messi s'incline devant Adama Traoré

Lionel Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais s'incline face à Adama Traoré dans un domaine particulier.

Aucun joueur n'a effectué autant de dribbles réussis qu'Adama Traoré dans les cinq grandes ligues européennes cette saison, Lionel Messi arrivant deuxième.

L'attaquant des Wolverhampton Wanderers a dribblé 108 fois devant ses adversaires, le capitaine de Barcelone le suit de très près avec 100 dribbles réussis. Traoré et Messi sont suivis par l'ailier gauche de Huesca Javi Galan (82) et le milieu de terrain de l'Udinese Rodrigo de Paul (80).

Galan a enregistré le taux de réussite de dribble le plus élevé (73,87%), devant Zambo Anguissa (67,83%) et De Paul (67,23%) et Traoré (64,29%).

Traoré n'a pas encore marqué de but en Premier League cette saison en 26 matchs avec les Wolverhampton Wanderers, qui sont actuellement 12e avec 34 points.

Lionel Messi a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison, que ce soit à cause de son désir de quitter Barcelone ou du lent démarrage de sa saison.

Sans oublier la baisse de sa forme au début de la campagne, beaucoup commençaient à se demander si l'Argentin disparaissait du plus haut niveau et entamait un long et douloureux déclin.

Cependant, ses chiffres depuis le début de l'année vont à l'encontre de ces hypothèses. Samedi, il a marqué pour le septième match consécutif toutes compétitions confondues - avec neuf buts inscrits lors de cette prolifique série.

Cette frappe gagnante contre Séville était son 24e but de la saison toutes compétitions confondues. En Liga Santander, il mène le classement des meilleurs buteurs avec trois buts d'avance avec un total de 19 réalisations.

Messi s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi mercredi soir avec le Barça lors d'un succès haletant face au FC Séville au Camp Nou (3-0).