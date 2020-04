Le derby milanais se jouera sur PS4

À l'instar du tournoi de sur FIFA 20, remporté par Marco Asensio pour le , la aussi connaîtra son heure de gloire virtuelle.

LAC Milan et son rival de l'Inter ont effet annoncé la tenue d'un derby virtuel en ces temps de confinement lié à l'épidémie de coronavirus.

Deux joueurs issus de chacune des deux équipes lombardes se défieront sur console dans une rencontre streamée. C'est Sebastiano Esposito qui représentera l'Inter face au Milanais Rafael Leao. Un choc virtuel en attendant le choc sur le pré.

Get ready for the first-ever #eDerbyMilano, Saturday at 12.30 CEST 🎮⚽@RafaeLeao7 takes on Esposito in a @officialpes game. Save the date!



Sabato non perdetevi il primo eDerby di Milano: Leão sfida Esposito a #eFootballPES2020 🎮⚽#acmilantogether@DAZN_IT pic.twitter.com/9DlPmdF5UP