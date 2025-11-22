La compo de Monaco contre Rennes : Pogba, ce n'est pas pour tout de suite

L’ambiance est électrique aux abords du Roazhon Park. Pour ce déplacement périlleux en terre bretonne, l'AS Monaco ne joue pas seulement un match de Ligue 1, mais le théâtre potentiel de l'un des "come-back" les plus attendus de la décennie. Les supporters monégasques, les yeux rivés sur la composition officielle, espéraient tous voir le nom de Paul Pogba apparaître d'emblée. Sébastien Pocognoli, qui doit gérer une période délicate en termes de résultats, a maintenu le flou jusqu'au dernier moment concernant l'utilisation de son milieu star, fraîchement qualifié après ses déboires administratifs et médicaux.

Pogba, la prudence l'emporte sur l'impatience

Le verdict est sans appel : il faudra encore patienter. Paul Pogba débutera la rencontre sur le banc des remplaçants. Une décision qui peut frustrer les fans mais qui respire la logique sportive et médicale. Après deux ans de suspension et trois années sans enchaîner les matchs, le staff a privilégié la carte de la précaution. "La Pioche" est apte, c'est une certitude puisqu'il figure sur la feuille, mais le lancer dans le grand bain d'entrée aurait été un pari risqué. L'objectif est clair : lui offrir, si le scénario le permet, une entrée en jeu en fin de match pour qu'il retrouve ses sensations sans pression excessive.

Si la star française doit ronger son frein, ce n'est pas le cas de Denis Zakaria. C'est l'autre grande info de ce onze : le capitaine suisse est bien titulaire. Remis de sa blessure aux adducteurs, il reprend sa place au cœur du jeu pour stabiliser l'édifice. Il guidera une équipe organisée en 3-4-3 avec Hradecky dans les buts. Devant lui, la défense à trois voit l'alignement de Teze, Kehrer et Salisu, ce dernier étant finalement apte malgré les inquiétudes sur son genou.

Une attaque remaniée et jeune

Pour animer les couloirs, Pocognoli fait confiance à Diatta et Ouattara, tandis que le jeune Coulibaly épaulera Zakaria à la récupération. Le secteur offensif a de quoi séduire par sa vivacité : Akliouche et Ansu Fati auront pour mission d'alimenter Ilenikhena en pointe. Une configuration qui tente de pallier les absences notables, notamment celle de Folarin Balogun, suspendu après son expulsion face à Lens. L'infirmerie reste d'ailleurs un sujet de préoccupation, puisque Eric Dier a rechuté à l'entraînement, rejoignant Vanderson et Mawissa sur la liste des forfaits.

Ce onze a fière allure, mais il manque de repères communs. Zakaria aura la lourde tâche de cimenter le tout face à des Rennais toujours difficiles à manœuvrer chez eux. Mais on ne va pas se mentir : une grande partie de l'attention restera focalisée sur la zone d'échauffement. Dès que Pogba se lèvera du banc, le match basculera dans une autre dimension. Reste à savoir si le contexte permettra à Pocognoli de nous offrir ce moment.