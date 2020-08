Le club de Malaga contraint de licencier ses joueurs

En proie à des problèmes financiers, le club devrait se séparer d'une large partie de son effectif.

« Aujourd'hui, la direction du Málaga Club de Fútbol, S.A.D a fait part aux footballeurs professionnels de son intention d'engager une procédure de licenciement collectif. »

Voici les premiers mots du communiqué publié par le club espagnol de Malaga ce lundi 24 août et ils sont très inquiétants. Le club devrait se séparer d'une large partie de son effectif afin de pouvoir renflouer ses caisses. Selon le quotidien espagnol Marca, il s'agit des joueurs suivants : Munir, Cifu, Juankar, Luis Hernández, Lombán, Diego González, Rolón, Boulahroud, Juanpi, Adrián, Pacheco et Renato Santos.

Depuis le mois de juillet, Malaga est dans le collimateur du Tribunal supérieur de justice d'Andalousie : un administrateur judiciaire a été nommé à la tête du club et la présidence de son propriétaire Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani a été révoquée.

Al Thani avait racheté Malaga en juin 2010 et le club avait atteint les quarts de finale de la en 2013. Mais le club avait été sanctionné par l'UEFA d'une exclusion de la prochaine coupe d'Europe pour laquelle il se qualifierait au cours des saisons 2013-14 à 2016-17 en raison de ses problèmes financiers et du non-respect du fair-play financier. Le club s'est alors enfoncé petit à petit et a même terminé dernier de la en 2018. Depuis sa relégation, Malaga évolue en deuxième division et n'arrive pas à remonter en .