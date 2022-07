Le Brésilien David Luiz proposé à l’Inter Milan

L’ancien défenseur du PSG, David Luiz, vient d’être proposé au club italien de l’Inter Milan.

Le club brésilien de Flamengo pourrait subir une perte importante pour le reste de la saison. Selon GOAL, le défenseur David Luiz a été proposé à l'Inter Milan et le club italien étudie la possibilité de faire une offre pour l’ancien parisien.

Dans le contrat de David Luiz, il n'y a pas de clause pour les clubs hors du Brésil. C'est-à-dire que si le joueur reçoit une offre de l'extérieur, rien ne l’empêche de changer d’air. Cette clause, incluse, a été offerte par Flamengo lorsqu'il a essayé de convaincre le joueur de signer un contrat avec le club.

David Luiz veut retrouver le football européen

Le contrat de David Luiz avec Flamengo court jusqu'en décembre de cette année et il n'y a pas encore eu d’approche faite pour une prolongation. Le joueur de 35 ans n'a jamais caché son désir de retrouver le football européen avant la fin de sa carrière. Il pense qu'il a encore les jambes et les qualités pour pouvoir performer.

David Luiz est arrivé à Flamengo en septembre dernier et s'est blessé dès son premier match. Après une période loin des pelouses, il est revenu en tant que titulaire de l'équipe. Il est maintenant l'un des leaders de cette formation et est très proche des jeunes joueurs. Le défenseur est considéré comme une référence au club, mais son avenir à Ninho do Urubu est désormais en suspens.