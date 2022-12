Le Brésil tremble toujours pour Neymar avant le huitième face à la Corée

Touché à la cheville lors du premier match contre la Serbie, Neymar poursuit sa course contre la montre pour revenir dans le tournoi.

Neymar a été victime d'un choc particulièrement violent lors de l'ouverture de la Coupe du monde par le Brésil contre la Serbie, et n'a plus participé au tournoi depuis. L'attaquant est toujours incertain pour le match des huitièmes de finale contre la Corée du Sud, qui aura lieu trois jours seulement après le dernier match de la phase de groupes, vendredi.

Le médecin de l'équipe brésilienne, Rodrigo Lasmar, a donné des nouvelles de Neymar et de son coéquipier Alex Sandro : "Nous pensons que nous avons du temps devant nous et qu'il y a une possibilité. Ils n'ont pas encore commencé à s'entraîner avec le ballon et c'est quelque chose qu'ils feront demain. Il sera important de voir comment ils réagissent à ce nouveau style, donc en fonction de cela, nous prendrons une décision."

Si le Brésil s'est qualifié assez facilement pour les huitièmes de finale, il préférerait voir Neymar revenir le plus vite possible. L'entraîneur Tite a effectué neuf changements pour leur dernier match de groupe, perdu 1-0 contre le Cameroun, et plusieurs joueurs de l'équipe première ont manqué à l'appel en raison de blessures. Un retour de leur star serait certainement le bienvenu alors que le Brésil cherche à soulever le trophée pour la sixième fois.

Un match contre la Corée du Sud attend le Brésil dans le premier tour à élimination directe. En cas de victoire, ils affronteront le Japon ou la Croatie en quart de finale.