Le Brésil dévoile sa liste pour les Jeux sans Gerson ni Vinicius

Face au refus de certains clubs, le Brésil a été obligé de revoir sa liste des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Comme Sylvain Ripoll avec les Bleuets, l’entraîneur brésilien Andre Jardine a eu toutes les peines du monde à constituer un groupe mais a finalement annoncé sa liste de 22 joueurs pour les matchs de Tokyo après que la FIFA a autorisé une augmentation du nombre initial de 18.

Comme les Jeux olympiques ne sont pas considérés comme faisant partie du calendrier officiel de la FIFA, les équipes peuvent refuser de libérer leurs joueurs pour le tournoi, ce qui signifie que Jardine a dû apporter quelques modifications à sa liste initiale.

Gabriel Martinelli, attaquant d’Arsenal, a été appelé aux côtés de la star d'Everton Richarlison et du milieu de terrain du PAOK Douglas Augusto après que Flamengo, Marseille et Zenit aient refusé de laisser Pedro, Gerson et Malcom, respectivement, rejoindre l'équipe.

Le milieu de terrain du Borussia Dortmund Reinier, prêté par le Real Madrid, a également été ajouté à l'équipe après avoir été exclu des 18 premiers.

Toute cette jeunesse sera encadré par trois hommes d’expérience dont l’ancien star du Barça, Dani Alves, 38 ans et qui jouera les cadres à Tokyo avec le gardien de l'Athletico Paranaense, Santos, 31 ans, et le défenseur du FC Séville, 28 ans, Diego Carlos qui constituent les trois joueurs de plus de 24 ans.

La finale olympique aura lieu le 7 août, ce qui voudra dire que les joueurs de Premier League comme Martinelli, Gabriel ou Richarlison pourraient manquer la première journée de championnat qui sera jouera une semaine après.

André Jardine define substitutos, chama mais quatro atletas e fecha lista final dos Jogos Olímpicos. Veja como ficou! 🇧🇷🏅 #Jogosolímpicos #EmBuscadoOuro pic.twitter.com/dfxMpfCpij — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 2, 2021

Goal peut confirmer que le Real Madrid a demandé que Vinicius Junior et Rodrygo soient exclus de la sélection in initiale.

Carlo Ancelotti souhaite que tous ses joueurs soient disponibles pour la pré-saison de l'équipe espagnole. Les deux pépites madrilènes resteront donc dans la capitale espagnole.

Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain a tout de suite annoncé qu’il interdira à ses joueurs vedettes Neymar et Marquinhos de se rendre au Japon pour les matchs.

Comme le Brésil, le sélectionneur de la France Sylvain Ripoll a également été contraint d'apporter quelques changements à son équipe après que plusieurs joueurs aient été retenus par leurs clubs.

Les gardiens Stefan Bajic et Dimitry Bertaud ont été appelés, tandis que Gautier Larsonneur a été exclu.

L'arrière central d'Arsenal, William Saliba, a été retiré de la liste initiale aux côtés du jeune de Chelsea Malang Sarr. Au lieu de cela, Melvin Bard, Ismael Doukoure, Timothee Pembele et Modibo Sagnan ont été inclus dans la liste des défenseurs.

La star rennaise Eduardo Camavinga n'est plus dans l’équipe, tout comme le Lyonnais Maxence Caqueret ou le milieu de terrain lillois Jonathan Ikone, tandis qu'Alexis Beka Beka, Jeremy Gelin et Enzo Le Fee ont été repêchés. Florian Thauvin et Lucas Tousart font toujours partie de l'équipe.

L'attaquant lillois Lihadji Isaac a également été ajouté à la liste afin d’épauler André-Pierre Gignac, l’attaquant de 35 ans faisant office d’ancien dans le groupe.