Le Borussia Dortmund se lance sur Reinier Jesus

Le Borussia Dortmund s’est positionné sur le dossier Reinier Jesus. Le jeune Brésilien (18 ans) du Real Madrid doit être prêté pour une saison.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Flamengo, Reinier Jesus n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en jambes avec le , suite à la pandémie du coronavirus. A 18 ans, le Brésilien est l’une des prochaines pépites du football mondial mais doit faire face à une grosse concurrence chez les champions d’ .

C’est pourquoi un accord a été passé avec le joueur pour qu’il puisse se développer dans un autre club sous la forme d’un prêt. Le , qui se situe dans la banlieue madrilène, a longtemps tenu la corde mais il semble que l’avenir de Reinier se situe plutôt en .

L'article continue ci-dessous

Reinier prêt à suivre l’exemple Akimi ?

Le , qui est suspendu au cas Kai Havertz mais qui lui cherche déjà un remplaçant, s’est déjà positionné sur la pépite mais, selon Goal, le est aussi entré en négociations pour un prêt et n'est qu'à un pas d'un accord total, le joueur étant déjà ok.

Plus d'équipes

Le projet du club allemand qui mise beaucoup sur les jeunes et joue la Ligue des Champions plaît au Real Madrid et pourrait faciliter les discussions d'un prêt d'un an renouvelable une saison entre les deux clubs, qui n’en sont pas à leurs premières.

Pour rappel, Achraf Akimi a été prêté pendant deux saisons au BvB avec le succès qu’on lui a connu, avant de mettre les voiles vers l' . De quoi donner des idées à Reinier afin de lancer pleinement sa carrière en Europe ?