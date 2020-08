Le Borussia Dortmund fixe ses conditions pour Sancho

Pour se séparer de Jadon Sancho, le BvB attend 120 millions d’euros et a proposé un deal à Manchester United pour le versement de la somme.

A chaque , son feuilleton et il semble que Jadon Sancho soit bien la tête d’affiche de la prochaine fenêtre des transferts estivaux. Annoncé sur le départ l’hiver dernier, l’ailier anglais est resté à Dortmund mais ses jours sur la Ruhr semble bel et bien comptés. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2022 avec le BvB, l’ancien de est de plus en plus proche de signer un retour fracassant en . Malgré une attaque qui a régalé en cette fin de saison, a fait du natif de Londres (20 ans) l’une de ses priorités cet été. Si la presse mondiale parle déjà d’un accord entre le club mancunien et le joueur, toutes les parties nient ces rumeurs et avancent qu’il n’y a aucune discussion entre les clubs ou le joueur. Une position qui tiendrait au fait qu’un agent neutre s’occupe de faire l’intermédiaire entre les Anglais et les Allemands d’après Bild.

Update @Sanchooo10 & @ManUtd: the requirement of @BVB is still 120 Mio Euro. Their proposel: 70 Mio now. 30 Mio in 2021. 20 Mio in 2022 @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) August 5, 2020

Dans ce jeu de poker menteur, le semble s’être fait à l’idée de perdre sa pépite. Mais comme le avec Thiago Alcantara, les Marsupiaux ont fixé leurs conditions à leurs homologues du ManU. Pour s’attacher les services de Sancho (17 buts et 17 passes en 32 matchs), il faudra mettre la main à la poche et signer un chèque de cent vingt millions d’euros. Une somme conséquente alors que les clubs ont été touchés par la crise du coronavirus et que le Fair-Play Financier plane toujours autour des finances. Si l’on en croit Bild, le club de Lucien Favre serait prêt à accepter un règlement sur plusieurs années avec un premier versement de 70 millions d’euros des Red Devils cet été puis 30 millions en 2021 et enfin les vingt derniers millions d’euros en 2022. De quoi satisfaire Manchester United ? Réponse dans les prochaines semaines.