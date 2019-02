Le Benfica remporte haut la main le derby de Lisbonne

Le derby de Lisbonne a tourné ce dimanche à l'avantage du Benfica. Bien que jouant à l'extérieur, les Aigles l'ont emporté 4-2.

L'Estadio de la Luz a affiché complet ce dimanche pour le choc entre les deux grands rivaux de la capitale portugaise. Sporting, 4e au classement, se mesurai à Benfica, deuxième. La logique a été respectée puisque les visiteurs sont sortis vainqueurs de cette empoignade. Et le succès récolté ne souffre d'aucune contestation tant ils ont survolé les débats.

Bien que jouant dans une atmosphère hostile, les vice-champions de Portugal ont dominé les débats presque de bout en bout. Pizzi et Haris Seferovic, avec un but et une passe décisive chacun, ont été les deux principaux acteurs de cette démonstration de force. Ruben Dias et le jeune Joao Felix ont aussi participé au festival en signant les buts de 0-2 et de 1-3.

En fin de partie, les Benfiquistes se sont vus réduire à dix suite à l'expulsion de Vlachodimos. Mais ce rouge a été sans conséquence sur l'issue de la partie. A onze contre dix, le Sporting a uniquement réussi à limiter la casse, avec une réduction du score signée Bas Dost. L'autre but des locaux a été l'œuvre de Bruno Fernandes, en fin de première période.

En gagnant, Benfica revient à trois points du leader du championnat, le FC Porto. Sporting reste quatrième, mais peut commencer à regarder derrière. Sa présence en qualifications de la C1 l'année prochaine est tout sauf assurée.