Le bel hommage de Lionel Messi à Samuel Eto'o

Samuel Eto'o a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Le Lion Idomptable a reçu un bel hommage de Lionel Messi.

"The end (la fin), vers un nouveau défi": c'est ainsi que l'attaquant star du Cameroun Samuel Eto'o, considéré comme un des plus grands joueurs africains de tous les temps, a annoncé sa retraite, à 38 ans.

Le Président Emmanuel Macron a présenté ses excuses pour l'incident pendant les hymnes de France-Albanie

L'article continue ci-dessous

"Merci à tous, big love, adrénaline", écrit-il également dans le message posté sur son compte Instagram dans la nuit de vendredi à samedi. Un message auquel Leo Messi a réagi.

"Donc, tu as décidé d'arrêter, Samu? Je pensais que tu jouerais jusqu'à 40 ans au moins... Le meilleur pour l'avenir, légende", a écrit le quintuple Ballon d'Or argentin sur ses différents canaux sociaux.

En club, Eto"o a remporté trois Ligues des champions avec le (2006, 2009) puis l' (2010) et a notamment participé à l'âge d'or du Barça, notamment l'année 2009 où les Blaugranas remportent les six titres possibles. De quoi lui valoir l'admiration et le respect de son ancien collègue Leo Messi.