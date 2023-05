Le Bayern vient-il de trouver son nouveau buteur?

Alors que le club a peut-être perdu le titre ce week-end, le Bayern cherche à renforcer son attaque et a peut-être enfin trouvé son nouveau buteur.

Éliminé de Coupe d'Allemagne par Fribourg à l'Allianz Arena et sorti sans gloire contre Manchester City en Ligue des Champions, le Bayern Munich vient peut-être également de perdre la Bundesliga ce week-end suite à sa défaite à domicile contre le RB Leipzig (1-3). Une saison blanche catastrophe pour le club bavarois qui n'a plus connu pareil affront depuis plusieurs décennies et qu'il ne faut surtout pas connaître à nouveau la saison prochaine. Cela passe par un mercato ambitieux et réussi dont la priorité absolue reste l'acquisition d'un nouvel attaquant buteur pour pallier au départ non remplacé de Robert Lewandowski. Et le Rekordmeister l'a peut-être enfin trouvé.

Le futur buteur du Bayern venu de Turin?

Si le club a placé son obsession actuelle sur le rôle de directeur sportif, priorité absolue avant même de réfléchir au mercato, la Juventus n'en reste pas moins attentive aux mouvements du marché des transferts. La Vieille Dame doit se renforcer mais elle devra plus que probablement vendre, surtout si elle se voit à nouveau infliger une pénalité de points qui la priverait des importantes donations de la Ligue des Champions. Une situation que le Bayern observe avec intérêt et dont le club bavarois aimerait profiter pour se renforcer.

À Turin, ils sont nombreux à devoir plier bagage à l'été pour découvrir de nouveaux horizons et alléger les caisses juventines. Outre les départs libres, la Vieille Dame ne compte pas prolonger le prêt de Leandro Paredes et réfléchit même à ne pas prolonger le contrat d'Ángel Di María jugé trop payé pour son rendement sur le terrain. Mais c'est un autre homme qui intéresse le Bayern, un buteur dont la saison plutôt mitigée à faire fondre sa valeur marchande : Dusan Vlahovic.

À l'heure actuelle, le buteur serbe n'est pas à vendre et la Juventus ne souhaite pas s'en séparer. Mais la conjoncture économique et la réalité sportive du club ne sont pas aux beaux fixes et les Italiens pourraient laisser filer leur attaquant pour équilibrer leurs comptes. Comprenez : la Vieille Dame ne veut pas vendre Vlahovic mais n'est clairement pas ouverte aux offres qu'elle examinera attentivement. Feu vert pour le Bayern? Les prochaines semaines nous le diront.