Le Bayern sur le jeune Lyonnais Melvin Bard

Les responsables du Bayern Munich auraient des vues sur un jeune espoir de l'OL, en l'occurrence Melvin Bard.

Décidément, les jeunes Français ont la cote du côté de Munich en ce moment. Le Bayern a apparemment un œil sur l'arrière gauche de l'Olympique Lyonnais, Melvin Bard. C'est ce que révèle le quotidien L'Equipe ce lundi. Âgé de 19 ans, cet élément vient tout juste d'effectuer ses débuts avec les pros lors d'un match amical contre Nice.

La source précise que des discussions devraient bientôt être mises en place entre les champions d' et l'OL. Un transfert est tout à fait possible. S'il prend la direction de Munich, Bard devrait dans un premier temps s'entrainer et jouer avec la Réserve en troisième division. Il tentera de s'aguerrir aux joutes allemandes avant de postuler à une place au sein de l'équipe première.

En cas d'accord avec le Bayern, Bard sera le deuxième jeune talent français à rallier la Bavière cet été après l'ex-Parisien Tanguy Kouassi (PSG). Et il y aurait en tout six Français dans ce club (Lucas Hernandez, Mickael Cuisance, Corentin Tolisso et Kingsley Coman y évoluent également).

Plus d'équipes

Le Bayern n'est cependant pas le seul club à solliciter actuellement cet arrière gauche natif d'Ecully. Nice, le Stade Reims et promu lorientais cibleraient également cet international français des moins de 20 ans.