Le Bayern s'assure les services d'Upamecano

Le défenseur international français a donné son accord pour rejoindre le Bayern et le club bavarois s'est résolu à payer sa clause libératoire.

Le Bayern Munich a conclu un accord pour signer le défenseur français du RB Leipzig, Dayot Upamecano. L'information, qui a circulé dans les médias allemands et français, a été confirmée vendredi soir par le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic.

Les champions d'Europe paieront une clause de libération de 42,5 millions d'euros afin de récupérer l'international tricolore au sortir de la saison en cours. Lancien valenciennois paraphera un bail de cinq ans avec les champions d'Europe en titre. C'est une longue quête qui se concrétise pour les Bavarois.

Chelsea et Liveprool étaient aussi très intéressés par Upamecano, mais le talentueux joueur de 22 ans a choisi de lier son futur à celui du géant allemand. Du côté de l'Allianz Arena, il viendra garnir une très riche communauté francophone.

Le Bayern est venu à bout d'une "forte concurrence" pour Upamecano

Appelé à confirmer la nouvelle selon laquelle Bayern avait remporté la course pour Upamecano, Salihamidzic a fait savoir au site du quotidien Bild: "Oui, je peux le faire, et nous en sommes très heureux au Bayern Munich. Nous avons eu de très bonnes discussions intensives et professionnelles avec Dayot et son conseiller Volker Struth pendant de nombreux mois. Nous savions que nous avions à faire une très forte concurrence. Upamecano est un jeune joueur de 22 ans, dont les qualités se sont déjà extraordinairement développées. J'ai toujours été convaincu que nous avions présenté un bon concept."

"Nous lui avons présenté notre vision de sa carrière au Bayern. Au cours de la semaine dernière à Doha, j'ai eu d'autres discussions avec toutes les personnes impliquées. Au terme d'un long processus, les joueurs, la famille et la direction étaient convaincus que le FC Bayern était le bon club. Dayot Upamecano jouera pour le Bayern pendant les cinq prochaines années", a ajouté le Bosnien.

Pour rappel, Upamecano a rempilé avec Leipzig l'année dernière, mais il avait l'assurance de partir si un club d'envergure venait à taper à sa porte. Au Bayern, il va pouvoir poursuivre sa progression. Dans l'axe de la défense, il devrait normalement avoir sa place de titulaire garantie, avec les départs prévus de Jérôme Boateng et David Alaba en juin prochain.