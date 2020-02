Le Bayern prêt à se séparer de Corentin Tolisso

Corentin Tolisso ne serait plus en odeur de sainteté au Bayern et ses responsables sont enclins à le laisser partir.

Le Bayern de Munich ne compte plus sur Corentin Tolisso, son milieu de terrain français. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien Bild ce mercredi, les responsables bavarois ont mis le champion du monde sur la liste des joueurs à transférer lors du prochain mercato.

Les champions d’ envisagent de faire le ménage durant la prochaine intersaison et l’ancien Lyonnais fait partie des éléments qui n’entrent plus dans leurs plans. La raison ? Sa fragilité physique et son incapacité à retrouver le meilleur de son niveau depuis son retour de blessure.

Tolisso (25 ans) a raté une grande partie de la pré-saison en raison d'une rupture du ligament croisé, qu'il a contractée le 16 septembre 2018 lors du match contre et a admis au Parisien en novembre de l'année dernière que cette blessure continue à lui peser : "Il y a des doutes. Je me demande beaucoup de choses: "Est-ce que mon genou reviendra à ce qu'il était? Vais-je être aussi bon qu'avant la blessure?""

Cette saison, Tolisso a disputé 19 matches, mais après trois apparitions en de 90 minutes au cours des cinq premières journées, son temps de jeu s’est considérablement réduit. Cette situation compliquée s’est étirée sous la direction Hansi Flick, le successeur de Niko Kovac : en 2020, Tolisso n'a joué que lors du match de la Coupe contre . En , il n'a été utilisé que 13 minutes. Lors du choc contre Leipzig, le week-end, il est resté sur le banc des remplaçants tout au long de la partie.