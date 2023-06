Le Bayern plutôt que Manchester United pour un international anglais

Alors qu'il était proche de signer à Manchester United, un international anglais pourrait finalement se diriger vers le Bayern.

Tout semblait indiquer que Mason Mount, sur le départ à Chelsea où il ne s'est jamais pleinement intégré, allait rejoindre Manchester United. Le joueur voulait rejoindre des Red Devils qui en avaient fait une priorité. Et puis, la gourmandise des Blues est passée par là et a fait capoter le transfert. Qu'à cela ne tienne, le désistement des Mancuniens a résonné en Bavière et le Bayern se serait désormais lancé sur la piste de l'international anglais, maintenant libre de tout concurrent.

Mount vers le Bayern plutôt que Manchester United

Grand favoris du dossier Mason Mount, les Red Devils ont jeté l'éponge après avoir essuyé trois refus de Blues bien trop gourmands. Les Mancuniens avaient prévenu qu'ils n'iraient pas plus haut que 50M + 5M de bonus et que Chelsea valorisait bien trop un joueur qui ne faisait plus partie des plans. C'est désormais le Bayern Munich qui se serait lancé sur la piste de l'international anglais, voulant jouer sur leur position d'unique prétendant.

Selon le Guardian, Thomas Tuchel aimerait amener en Allemagne un joueur qu'il avait apprécié à Chelsea, un milieu de terrain offensif qui avait connu ses meilleures années londonienne sous l'égide de l'entraîneur allemand. Aucune offre n'a encore été déposée mais les Bavarois ne devraient pas tarder à entrer en action. Manchester United, de son côté, s'est désormais lancé à corps perdu pour s'attirer les services de Moises Caicedo de Brighton.